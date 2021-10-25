Ватажка угруповання "Восток" засудили в Україні на 10 років

Одного з ватажків терористичного угруповання "Восток" заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Відповідне рішення за матеріалами контррозвідки СБУ ухвалив Шевченківський райсуд міста Чернівці.

За даними слідства, уродженець міста Макіївки у 2014 році доєднався до бойовиків з угруповання "Восток". 28-річний молодик мав позивний "Міха".

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Бойовик був заступником начальника штабу полку

Бойовик швидко "просунувся" – від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом – першого заступника начальника штабу полку.

"Міха" брав участь у бойових діях проти українських військових. Мовиться про протистояння біля Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки.

"Міху" "нагороджували" окупанти

За показами свідків, бойовик безпосередньо віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі. За такі злочини проти України чоловік отримував "нагороди" від окупантів.

"Міха" активно співпрацює з російською розвідкою та часто їздить в Росії.

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Бойовика оголосили у розшук

Суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації та засудив його до 10 років позбавлення волі. Поки що "Міха" переховується від українського правосуддя на території окупованої Донеччини. Його оголосили в розшук.