Ватажок терористів Пушилін збирається вступити в путінську партію

Російська маріонетка, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про бажання вступити до партії Володимира Путіна "Єдина Росія". Він додав, що діє відповідно до своїх пріоритетів.

Таку заяву колаборант зробив під час пресконференції за підсумками форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів".

Читайте також Вибори до Держдуми: посіпаки партії Путіна приїхали в окупований Луганськ для агітації

Пушилін йде у партію Путіна

Ватажка бойовиків запитали, чи буде він вступати у ряди путінської партії "Єдина Росія". На що той відповів: "звичайно, буду".

Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, то, що вона вважає правильним. Вважаю, що це абсолютно правильний крок з моєї сторони,

– заявив Пушилін.

Представник терористів розповів, що раніше в межах форуму в окупованому Донецьку відкрили майданчик для запису у партію "Єдина Росія".

Форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів": що відомо

Цей форум проходить в окупованому Донецьку за підтримки партії глави Кремля Володимира Путіна.

Серед учасників – перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Держдуми Віктор Водолацький, депутат Держдуми, координатор інтеграційного комітету "Росія-Донбас" Андрій Козенко.

Агітація щодо участі у виборах у Росії: що відомо