Ватикан готовий прийняти потенційну зустріч Зеленського та Путіна

Ключовим форматом, який може сприяти досягненню миру, на думку Зеленського, є безпосередня зустріч на рівні лідерів. Під час перемовин у Києві представники Святого Престолу заявили про готовність прийняти потенційну зустріч Володимира Путіна й Володимира Зеленського у Ватикані.

Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

Які подробиці зустрічі з делегацією Святого Престолу?

Сторони обговорили діяльність Церкви в Україні та відзначили важливу роль духовенства, яке підтримує військових і цивільних та допомагає людям пережити цей складний період.

Також ішлося про євроінтеграційний курс України. Важливо, що Ватикан підтримує прагнення України вступити до ЄС і визнає її зусилля на шляху до повноправного членства.

Водночас одним із головних підсумків стало те, що Ватикан заявив про готовність прийняти потенційну зустріч лідерів України та Росії, а також надалі докладати зусиль, щоб вона могла відбутися.

Володимир Зеленський зазначив, що візит делегації відбувався під час масованого російського удару. "Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, – зустріч на рівні лідерів", – наголосив глава держави.

Він висловив вдячність секретарю Святого Престолу, архієпископу Полу Річарду Галлагеру та Папі Римському Леву XIV за підтримку України.

Президент зустрівся з представниками Святого Престолу: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Нагадаємо, що буквально у червні Папа Римський Лев XIV закликав Росію відновити переговори з Україною після нової хвилі атак, унаслідок яких жертвами стали щонайменше 15 людей, а понад 70 отримали поранення. За його словами, через війну гине "надто багато людей" і ситуацію потрібно зупинити.