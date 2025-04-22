У Ватикані оголосили дату похорону Папи

У Ватикані у вівторок, 22 квітня, назвали дату похорону Папи Франциска. Його проведуть в останню путь наприкінці цього тижня.

У вірних буде декілька днів, аби попрощатися із понтифіком. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News.

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Коли поховають Папу Римського Франциска

Зустріч кардиналів у Ватикані 22 квітня надала інформацію про плани щодо похорону Папи.

Вони підтвердили, що це відбудеться в суботу, 26 квітня, о 9 ранку (за місцевим часом).

З цього дня також розпочнеться перший із 9 днів жалоби.

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Опісля Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труну із Папою перевезуть у Папську базиліку Санта-Марія-Маджоре, де й поховають.

До цього впродовж кількох днів усі зможуть попрощатися із Папою. У середу, 23 квітня, його перенесуть із каплиці "Дому святої Марти" до базиліки Святого Петра, де пройде коротка молитва.

Потім процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі звершать Літургію Слова, після якої й можна буде віддати шану покійному Франциску.

Папа заповів провести спрощену процедуру прощання із ним

У своєму заповіті папа Франциск розпорядився, щоб його похорон проходив не так урочисто, як це зазвичай відбувається, коли помирають понтифіки.

Він хотів, щоб прощання із ним було більш схоже на похорон звичайного християнина.

Його тіло виставлять у соборі святого Петра не на катафалку поза труною, а у труні зі знятою кришкою.

Понтифік також відмовився від урочистої церемонії запечатування труни та від традиції класти в труну викарбувані під час його понтифікату монети та короткий опис діянь.

Також він заповів поховати його у простій дерев'яній труні, оббитій цинком. Окрім того, Франциск буде першим папою, якого поховають за межами Ватикану, а саме у Римі.