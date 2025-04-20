Обмінялися привітаннями: Папа Римський зустрівся з віцепрезидентом США у Ватикані

До Ватикану 20 квітня приїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він провів кількахвилинну розмову з Папою Римським Франциском.

Ця зустріч стала нагодою для обміну великодніми побажаннями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Зустріч Венса з Папою Римським на Великдень

Цього року понтифік не очолював Великодню месу, натомість він звернувся до вірян з балкона. А в "Домі святої Марти" у Ватикані Папа Франциск прийняв віцепрезидента США. Вони обмінялися привітаннями.

19 квітня в рамках візиту Джей Ді Венса до Італії відбулася його зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтром Паролін. Вони обговорили подальшу підтримку релігійної свободи та свободи сумління та поділилися думками щодо ситуації в країнах, де триває війна. Сторони також окремо звернули увагу на становище мігрантів, біженців та ув'язнених та співпрацю між державою та Церквою.

Також на зустрічі Венса з кардиналом був присутній секретар у справах стосунків з державними та міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Галлагер.

До слова, Папа Римський також загадав у своїй великодній промові країни, які страждають від бойових дій. 88-річний понтифік назвав "плачевною" ситуацію в Секторі Гази та закликав ХАМАС якнайшвидше звільнити заручників. Папа Франциск додав, що у світі поширюється погана тенденція антисемітизму.

Щодо України Папа Римський зазначив, що бажає нашій країні завершення війни, а всім залученим сторонам – сил для досягнення справедливого і міцного миру.