У Ватикані знищили два символи влади, що належали Папі Римському
- У Ватикані знищили "перстень рибалки" та свинцеву печатку Папи Римського Франциска, що символізували його владу.
- Церемонія знищення відбулася 6 травня 2025 в присутності Камерленго та Колегії кардиналів у залі Синоду.
У вівторок, 6 травня, у Ватикані знищили "перстень рибалки" та свинцеву печатку Папи Римського Франциска. Ці речі були символами верховної влади Римського понтифіка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний секретаріат Святого Престолу.
Читайте також Наступний Папа Римський: як і коли оберуть, хто серед фаворитів і що казали про Україну
Навіщо знищують перстень Папи Римського
У залі Синоду в Ватикані знищили "перстень рибалки" та свинцеву печатку, які належали Папі Римському Франциску.
Зазначається, що церемонія відбулася в присутності Камерленго Святої Римської Церкви та Колегії кардиналів.
Цікаво! Перстень рибалки виготовляється спеціально для кожного нового Папи й символізує його духовну владу. Після смерті понтифіка він повертається церкві. Відомо також, що перстень Папи Франциска оцінювали приблизно в 520 тисяч доларів.
Знищення цих символів відкриває період Sede Vacante – часу, коли католицька церква очікує на обрання нового Папи. Відтепер управління Ватиканом тимчасово перебуває в руках Камерленго, а Колегія кардиналів готується до конклаву, на якому буде обраний новий очільник Римсько-католицької церкви.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. У Ватикані повідомили, що офіційною причиною смерті понтифіка став інсульт та незворотня серцева недостатність.