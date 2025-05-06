У Ватикані знищили два символи влади, що належали Папі Римському

У вівторок, 6 травня, у Ватикані знищили "перстень рибалки" та свинцеву печатку Папи Римського Франциска. Ці речі були символами верховної влади Римського понтифіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний секретаріат Святого Престолу.

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Навіщо знищують перстень Папи Римського

У залі Синоду в Ватикані знищили "перстень рибалки" та свинцеву печатку, які належали Папі Римському Франциску.

Зазначається, що церемонія відбулася в присутності Камерленго Святої Римської Церкви та Колегії кардиналів.

У Ватикані знищили два символи влади Папи Римського / Фото: Державний секретаріат Святого Престолу

Цікаво! Перстень рибалки виготовляється спеціально для кожного нового Папи й символізує його духовну владу. Після смерті понтифіка він повертається церкві. Відомо також, що перстень Папи Франциска оцінювали приблизно в 520 тисяч доларів.

У Ватикані знищили два символи влади Папи Римського / Фото: Державний секретаріат Святого Престолу

Знищення цих символів відкриває період Sede Vacante – часу, коли католицька церква очікує на обрання нового Папи. Відтепер управління Ватиканом тимчасово перебуває в руках Камерленго, а Колегія кардиналів готується до конклаву, на якому буде обраний новий очільник Римсько-католицької церкви.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. У Ватикані повідомили, що офіційною причиною смерті понтифіка став інсульт та незворотня серцева недостатність.