Важка евакуація: понад 60 людей вдалося врятувати на Луганщині

20 квітня 2022 , 12:17
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Джерело:

Сергій Гайдай

З Луганщини вдалося вивезти понад 60 людей. Евакуація була важкою через постійні обстріли, але, на щастя, вдалою.

Найбільше людей вдалося вивезти з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 квітня.

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Понад 60 жителів області евакуювали сьогодні, вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків. Важка евакуація. Небезпечно повсюди,
– мовиться в повідомленні.

З Луганщини евакуювали жителів:

  • Рубіжного – 14;
  • Сєвєродонецька – 11;
  • Лисичанська – 38.


Евакуація на Луганщині 20 квітня / Фото Сергія Гайдая

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Автор: Марта Кушка