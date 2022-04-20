Важка евакуація: понад 60 людей вдалося врятувати на Луганщині
20 квітня 2022 , 12:17Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
З Луганщини вдалося вивезти понад 60 людей. Евакуація була важкою через постійні обстріли, але, на щастя, вдалою.
Найбільше людей вдалося вивезти з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 квітня.
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Понад 60 жителів області евакуювали сьогодні, вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків. Важка евакуація. Небезпечно повсюди,
– мовиться в повідомленні.
З Луганщини евакуювали жителів:
- Рубіжного – 14;
- Сєвєродонецька – 11;
- Лисичанська – 38.
Евакуація на Луганщині 20 квітня / Фото Сергія Гайдая
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