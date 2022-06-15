Важка ніч на Дніпропетровщині: в ОВА показали наслідки обстрілів Апостолового

У ніч на 15 червня російські війська обстріляли з "Ураганів" місто Апостолове, що на Дніпропетровщині. Внаслідок злоччинних дій ворога загинули четверо чоловіків, ще один опинився в лікарні.

Про важку ніч з втратами розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що удар був по житловому сектору Апостолівської громади.

Варто прочитати Окупантам страшно, – інтерв'ю з речником Центру нацспротиву про партизанів і зірвані плани Росії

У місті пошкоджено з десяток будинків

Лише за попередніми підрахунками, в Апостоловому пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу просто засипана касетними боєприпасами, отож на місці працюють піротехніки.

Також "прильоти" є і в Новомосковському районі. Ворожі ракети сильно понищили об'єкти цивільної інфраструктури та дачні будинки. Наразі про постраждалих інформації немає.

Про обстріли Апостолового стало відомо вночі 15 червня

Зазначимо, що про обстріли Апостолового стало відомо вночі 15 червня. За словами голови територіальної громади Андрія Оси, "прильоти" розпочались пізно ввечері 14 червня. Попередньо, росіяни били з "Ураганів". На місце одразу вирушили екстрені служби, проте врятувати життя 4 людям вже не вдалось.

Місцева влада закликала людей бути дуже обережними і не чіпати ніяких металевих предметів. Це через те, що місця усіх "прильотів" ракет були ще невідомі.

В ніч на вівторок, 14 червня, під обстріл потрапили Синельниківський та Криворізький райони. Інформації про постраждалих не було.

Читайте також Наступ росіян на Бахмутському напрямку зупинився: ворог зазнав втрат та відійшов

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

Лише за тиждень від обстрілів "Ураганами" на Дніпропетровщині загинули щонаменше 7 людей. Тіло жінки, яка загинула в Зеленодольській громаді, знайшли 14 червня. Снаряд потрапив прямо в будинок.

11 червня вороги теж били касетними снарядами по Дніпропетровщині. Під ударом опинились Покровська територіальна громада. Було зруйновано житловий будинок та виникла пожежа.

Зазначимо, раніше уряд оновив перелік громад, які потрапили у зону бойових дій. На Дніпропетровщині таких громад – 7.

Дивіться у відео: напередодні ворог атакував Одещину ракетами "Онікс"