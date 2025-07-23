Важка втрата, – Зеленський прокоментував загибель командира "Люті" Максима Казбана

Командир об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня. Подію прокоментував президент України, заявивши, що це є важкою втратою.

Український лідер підкреслив, що полковник Максим Казбан був сильним воїном, відданим країні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав президент про загибель Казбана?

Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України доповів про обставини загибелі командира об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" полковника Максима Казбана.

Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави,

– прокоментував він подію.

Президент пояснив, що Максим Казбан воював заради України 2014 року у складі ДШВ, підрозділу спецпризначення Служби безпеки України. У 2024 році очолив "Лють". "Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що причиною смерті офіцера стала дорожньо-транспортна пригода. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що він відчуває невимовний біль та смуток через втрату командира об'єднаної штурмової бригади "Лють".