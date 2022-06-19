Важкі бої біля Оріхового та в Сєвєродонецьку: у Генштабі назвали найгарячіші точки

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Запеклі бої зараз тривають поблизу Оріхового, а також у Сєвєродонецьку. Розповідаємо про інші найгарячіші точки на фронті.

Актуальну інформацію з фронту повідомили у Генштабі ЗСУ. У ранковому зведенні від 19 червня йдеться про те, що ворог веде штурмові дії поблизу Оріхового.

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За Сєвєродонецьк бої тривають

Що стосується Сєвєродонецького напрямку, то тут ворог обстрілює низку населених пунктів. Мовиться про Лисичанськ, Борівське, Білу Гору й Устинівку. З авіації загарбники били поруч з Білою Горою, Мирною Долиною, а з ракет по району Верхньокам'янки.

Продовжують точитись бої за контроль над Сєвєродонецьком. Крім того, ворог використовує БпЛА типу "Орлан-10". Це він робить для корегування вогню у районі міста. Причому, повітряну розвідку окупанти проводять цілодобово.