Важлива пам'ятка від ОП про маршрути евакуації 11 березня

Російські окупанти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Тому людей змушені евакуювати.

Для цього в Офісі Президента опублікували важливу пам'ятку про маршрути евакуації, які мають провести сьогодні, 11 березня.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Маршрути гуманітарних коридорів на 11 березня:

Маріуполь – Запоріжжя

Пологи – Запоріжжя

Волноваха – Покровськ

Енергодар – Запоріжжя

Ізюм – Лозова

Буча – Київ

Гостомель – Київ

Козаровичи – Київ

Микуличин – Київ

Андріївка – Житомир

Макарів – Житомир

Бородянка – Житомир



Пам'ятка від ОП про маршрути евакуації 11 березня / Телеграм ОП

Зверніть увагу! Лише 9 березня пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. Із різних територій України за 2 доби вдалося вивезти 83 тисячі дітей, жінок, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – брифінг Ірини Верещук від 11 березня: дивіться відео