Важлива пам'ятка від ОП про маршрути евакуації 11 березня
11 березня 2022 , 10:22Читать новость на русском
Джерело:телеграм ОП
Російські окупанти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Тому людей змушені евакуювати.
Для цього в Офісі Президента опублікували важливу пам'ятку про маршрути евакуації, які мають провести сьогодні, 11 березня.
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Маршрути гуманітарних коридорів на 11 березня:
- Маріуполь – Запоріжжя
- Пологи – Запоріжжя
- Волноваха – Покровськ
- Енергодар – Запоріжжя
- Ізюм – Лозова
- Буча – Київ
- Гостомель – Київ
- Козаровичи – Київ
- Микуличин – Київ
- Андріївка – Житомир
- Макарів – Житомир
- Бородянка – Житомир
Пам'ятка від ОП про маршрути евакуації 11 березня / Телеграм ОП
Зверніть увагу! Лише 9 березня пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. Із різних територій України за 2 доби вдалося вивезти 83 тисячі дітей, жінок, пенсіонерів та людей з інвалідністю.
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