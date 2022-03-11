Важлива пам'ятка від ОП про маршрути евакуації 11 березня

11 березня 2022 , 10:22
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Джерело:

телеграм ОП

Російські окупанти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Тому людей змушені евакуювати.

Для цього в Офісі Президента опублікували важливу пам'ятку про маршрути евакуації, які мають провести сьогодні, 11 березня.

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Маршрути гуманітарних коридорів на 11 березня:

  • Маріуполь – Запоріжжя
  • Пологи – Запоріжжя
  • Волноваха – Покровськ
  • Енергодар – Запоріжжя
  • Ізюм – Лозова
  • Буча – Київ
  • Гостомель – Київ
  • Козаровичи – Київ
  • Микуличин – Київ
  • Андріївка – Житомир 
  • Макарів – Житомир 
  • Бородянка – Житомир


Пам'ятка від ОП про маршрути евакуації 11 березня / Телеграм ОП

Зверніть увагу! Лише 9 березня пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. Із різних територій України за 2 доби вдалося вивезти 83 тисячі дітей, жінок, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

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Автор: Марта Касіянчук