Важливе рішення НБУ, санкції проти Росії та майбутнє зерна: нове звернення Зеленського

Володимир Зеленський увечері 20 липня звернувся до українців. Традиційно президент говорив про найважливіші події 512 дня повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає українцям подолати наслідки російських терористичних ударів. Український лідер заявив, що постраждалим надають усю необхідну допомогу, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Україна почала ефектно застосовувати касетні боєприпаси на полі бою, – Білий дім

Що сказав президент про головні події дня

Зеленський зауважив, що упродовж дня є важливе рішення НБУ. Мовиться про фінансову установу, яка працює в Україні та належить російським олігархам.

Застосовані санкції РНБО. І тепер буде правильно, щоб Кабінет Міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи. В інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості,

– наголосив президент.

Окрім того, Зеленський провів розмову з Денисом Шмигалем про бюджетні видатки. Президент наголосив, що зараз максимум державної уваги та державних ресурсів варто витрачати саме на оборону. Тим часом всі проєкти, які можна реалізувати за позабюджетні ресурси, варто реалізовувати саме коштом позабюджетних ресурсів. Зеленський наголосив, що, зокрема, мовиться про галузь культури.

Президент наголосив, що запропонував Шмигалю два кроки:

знайти позабюджетні гроші на проєкти, які зараз справді потрібні;

розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Головне про санкції

Зеленський подякував за посилення санкцій проти Росії. Зокрема, США, Канаді, ЄС. Український лідер наголосив, що вдалося реалізувати сотні нових санкційних цілей.

Зеленський про продовольчу безпеку

Зеленський наголосив, що триває робота, аби мобілізувати світ для захисту продовольчої безпеки.

"Сьогодні вперше в історії відносин між нашими державами говорив із прем'єр-міністром Ефіопії, зокрема, про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт. Зараз в Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду", – наголосив Зеленський.

Він наголосив, що там – одна з найкритичніших ситуацій у світі. Минулого року український експорт врятував життя щонайменше мільйона людей.