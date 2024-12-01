Путін повернеться у найближчі 10 років: Зеленський сказав, чому для України важливо бути в НАТО

Президент України прокоментував питання безпекових гарантій для України. Він зазначив, що без НАТО в України не буде реальної незалежності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Sky News.

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Важливість НАТО для України

Без НАТО в України не буде реальної незалежності, бо він (Путін – 24 Канал) повернеться. Не знаю, коли, подивіться на його вік, але думаю, що в найближчі 10 років,

– зазначив президент.

Президент зазначив, що у нас немає ядерної зброї. Україна віддала її тому, що найвпливовіші лідери країн гарантували їй безпеку, але це не спрацювало, і ми багато що втратили.

"Зараз нас хочуть знищити, тому що в нас немає такої зброї, тому нам потрібно відверто дивитися на реальність і аналізувати, яка альтернатива. Всі кажуть, що єдина альтернатива на сьогодні це – НАТО. Можливо, є інші варіанти, але я не чув інших пропозицій. Я чув про гарантії безпеки", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що розмовляв про це з лідерами США та інших країн.

"У двосторонніх відносинах, які у нас є із США, Великою Британією та країнами ЄС, в таких домовленостях має бути передбачена гуманітарна, економічна допомога, зброя тощо. Але це не НАТО. І це не однакові речі і це не дорівнює гарантіям безпеки", – додав лідер України.

Він наголосив, що потрібно відверто подивитися на те, що Україна мала Будапештський меморандум, були й гарантії безпеки, але це не зупинило Путіна.

"Тому нам потрібне те, що зупинить Путіна, що може наперед зупинити його", – підкреслив президент України.