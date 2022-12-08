Важливий прогрес: Червоний Хрест нарешті відвідав українських полонених

Представники Червоного Хреста нарешті відвідали українських військовополонених, яких утримує Росія. Сталося це минулого тижня.

Деталі повідомили у пресслужбі Червоного Хреста. Там запевнили, що наступний візит запланований вже на наступний тиждень.

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У Червоному Хресті повідомили, що представники МКЧХ здійснили один дводенний візит до українських військовополонених. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених. До кінця місяця заплановано ще більше візитів.

Представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим:

засоби особистої гігієни,

ковдри,

теплий одяг і книги.

МКХЧ також зв'язався з сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких.

У Червоному Хресті наголосили, що усі військовополонені мають право на регулярні візити їхніх делегатів. Хоча нещодавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.

Окупанти не давали доступ до українських полонених

Раніше окупаційна адміністрація на захоплених територіях Сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Поки незрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацювати.

Що цьому передувало

У ніч проти 29 липня окупанти вчинили ганебний теракт – підірвали барак із військовополоненими захисниками в Оленівці на Донеччині. У будівлі були українські захисники Маріуполя, яких Росія "евакуювала" туди незадовго до вибуху.

Після цього Україна декілька разів вимагала від Червоного Хреста відвідати наших полонених. Сам президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має відвідати Оленівку, де утримують українських полонених. Однак у МКЧХ скаржилися, що Росія їх не пускає.

13 жовтня в Офісі Президента України поставили "безальтернативну вимогу" МКЧХ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.

Червоний Хрест у відповідь заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, та не має до них доступу.

Натомість Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій. На підтвердження цього до України з чотириденним візитом прибула президентка Червоного Хреста Мір'яна Сполярич.