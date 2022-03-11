Важливо відчувати руку допомоги, – Зеленський з історичною промовою виступив перед Сеймом Польщі

Володимир Зеленський 11 березня виступив перед польським Сеймом з історичною промовою. Президент наголосив, що у складний час дуже важливо мати того, хто підставить плече. Однією із таких країн для України є Польща.

Український президент, виступаючи перед польським Сеймом, говорив про важливість підтримки зі сторони Польщі та співпрацю країн, повідомляє 24 канал.

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Основні тези виступу Зеленського перед Сеймом Польщі

Налагодження відносин між Україною та Польщею

Український президент зазначив, що коли він очолив державу у 2019 році, то відчувалося, що Україні треба пройти з Польщею довгий шлях, бо "було прохолодно у відносинах і настроях один до одного".

Але я знав, що від природи – ми рідні. Українці, поляки. Я пам'ятаю мої перші зустрічі з Анджеєм (Дудою – 24 канал). Від зустрічі до зустрічі усе змінювалось. Прохолода зникала, ми розуміли один одного,

– наголосив Зеленський.

Політиків об'єднали спільні цінності, зокрема те, що люди мають жити у світі, де народи незалежні, де панує свобода, де родина має значення і де ніхто й ніколи не має права на загарбницьку війну.

З одним сусідом Україні не пощастило

Глава держави також зазначив, що в України є 7 країн-сусідок. Однак одна з них принесла на українську землю біду та війну. "Сусід, який вочевидь діє без Бога", – пояснив Зеленський.

Коли є той, хто б'є по-звірячому, дуже важливо мати того, хто підставить плече. І коли у твій дім ступає нога ворога, він протягне руку допомоги,

– сказав він.

Президент зазначив, що вранці 24 лютого знав, хто простягне руку допомоги й скаже, "брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам". "Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати й сестри з нами. І це є природно", – продовжив український лідер. Вже тоді стало зрозуміло, що між українським і польським народами немає кордонів.

"За 16 днів війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість у допомозі нам дозволяють мені сказати зараз важливі слова про те, що між нашими народами панує справжній мир", – продовжив Зеленський.

Він закцентував на тому, що хоче, аби ці слова почули спільні сусіди – білоруси: "Мир між рідними. Мир між братами. Ми маємо до цього прийти й з ними".

Україна бореться, аби Польща та Балтія не постраждали

Український лідер також пригадав слова президента Польщі Леха Качинського, сказані в Тбілісі у 2008 році: "Ми чудово знаємо: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, прийде час на мою країну – Польщу".

Зеленський пояснив, що це страшне "завтра", про яке говорив Качинський, настало для України 24 лютого.

Сьогодні ми боремось, щоб для країн Балтії й для Польщі такий злий час не настав,

– заявив глава держави.

Він уточнив, що країни борються разом. "Нас разом 90 мільйонів. Ми разом можемо все. Це – історична місія, історична місія Польщі, історична місія України – бути лідерами, які разом витягнуть Європу з цієї прірви", – наголосив політик. Зеленський запевнив, що країни не дозволять перетворити Європу на жертву.

Союз обох країн – дуже міцний

Зеленський зауважив, що розуміє, чому для поляків настільки важливо боротися разом з українцями.

Він додав, що Україна пам'ятає катастрофу біля Смоленська 2010 року, а також усі факти з розслідування обставин цієї катастрофи.

Ми відчуваємо, що це означає для вас. І що означає для вас мовчання тих, хто також все знає, але все ще заглядається на Росію,

– пояснив глава держави.

Президент підсумував, що українці та поляки вже сформували надзвичайно сильний союз, хоча й неформальний: "Союз, який виріс з реальності. А не зі слів на папері".

Україна вдячна за теплий прийом біженців

Зеленський також подякував полякам за те, як вони поставилися до українців, які врятувались на польській землі від російського зла.

Більш ніж півтора мільйона громадян України, у більшості – жінки та діти. Вони не відчувають себе на чужині, не почуваються у приймах,

– зазначив політик.

Він додав, що поляки зробили це з добротою, нічого не попросивши натомість.

Зеленський підсумував, що Україна та Польща вже об'єднались, щоб, як казав Йоан Павло Другий, постійно здобувати й творити свободу. Президент подякував за це.

Історичний виступ Зеленського перед польським Сеймом: дивіться відео