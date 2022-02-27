Важливо знати усім українцям: у Держспецзв'язку зруйнували фейки щодо сирен

Минає 4 доба після вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують бомбити міста, зокрема житлові квартали. В усіх куточках країни постійно лунають тривожні сирени.

Також вороги ведуть інформаційну війну, поширюючи різноманітні фейки. Зокрема, вони стосуються сигналів тривоги

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У Держспецзв'язку спростували фейк щодо сирен

Через постійні загрози обстрілу українських міст окупантами вмикають систему оповіщення. Мирні жителі деяких населених пунктів разом зі своїми дітьми буквально ночують в укриттях, інші ж лишають усі справи й також біжать у сховище, чекаючи скасовування тривоги.

У Держспецзв'язку розповіли детальніше про сирени, щоб уникнути дезінформації населення. Адже багато людей вірять фейкам окупантів, попри те що Україна живе під звуки системи оповіщення вже 4 добу. Наразі є лише 2 види сигналів:

переривистий "Увага всім", який означає, що треба увімкнути телевізор або приймач і слухати подальші інструкції;

безперервний, що означає повітряну тривогу.

Жодних навчальних сирен в країні, у якій йде віна, бути не може.

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