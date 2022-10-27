Вбила російська ракета: у Дніпрі попрощалися з 25-річною вагітною Інною Оданець

Інна Оданець загинула під час російської атаки у Дніпрі 25 жовтня. Вагітна жінка перебувала на АЗС саме в той момент, коли прогримів потужний вибух.

Інна Оданець загинула на 8 місяці вагітності. У Дніпрі з жінкою попрощалися 27 жовтня. Чоловік Інни Максим наразі перебуває у важкому стані в реанімації.

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Що відомо про трагедію в Дніпрі

Попрощатися з Інною Оданець прийшло дуже багато людей. Серед них і незнайомці, які чули про страшну трагедію. У скорботі все місто.

Пара одружилася за тиждень до трагедії. Подружжя чекало на народження сина.

Родичі та близькі згадують 25 жовтня зі сльозами. Тоді, близько 9 вечора окупанти випустили по Дніпру ракети. Під обстрілом російських терористів опинилася й автозаправка, на якій і перебувало подружжя Оданець.

Родичка загиблої розповіла, що пара просто хотіло прогулятися ввечері та випити кави.

Вибух був ззаду машини. Вони не встигли виїхати з заправки,

– зазначила мати Максима.

Чоловік намагався врятувати Інну. На жаль, жінка померла в салоні авто. Максим досі в реанімації. Медики вже зробили чотири операції.

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Коротко, що треба знати про ракетний обстріл Дніпра 25 жовтня

Ввечері 25 жовтня у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Вже незабаром, близько 21:15 у місті пролунали вибухи.

Уламки ракети впали на територію місцевої АЗС. Внаслідок цього спалахнула сильна пожежа.

Окрім Інни, від ворожої атаки загинув ще один цивільний . Зокрема, працівник автомийки, розташованої поряд з заправкою.

. Зокрема, працівник автомийки, розташованої поряд з заправкою. Також постраждали ще 4 людей : двоє чоловіків і дві жінки. Поранених ушпиталили.

: двоє чоловіків і дві жінки. Поранених ушпиталили. У ДСНС повідомили, що ворожий снаряд практично повністю знищив комплекс АЗС, проте резервуари з пальним не постраждали.

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