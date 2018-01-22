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Вбила нацгвардійців, ампутували руку, народила у колонії: кого Україна передала бойовикам

04:05, сьогодні 7760 Читать новость на русском
Дівчину передали на окуповані території, де панує
Дівчину передали на окуповані території, де панує "ДНР"

Одна з жінок, яку Україна передала бойовиками "ЛДНР", була засуджена за вбивство двох нацгвардійців, коли підірвала у їх автомобілі гранату. Хоча і сама вона постраждала від вибуху, а після вироку народила немовля у тюрмі.

Нагадаємо, 21 січня українська сторона передала на окуповану територію Донбасу помилувану президентом Порошенком жінку в рамках обміну заручниками. Ця жінка звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину.

Як пише "Громадське", мова йде про Надію Козлову – уродженку міста Часів Яр, що на Донеччині. На момент вчинення злочину їй було 19 років.

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Надія Козлова

10 жовтня 2015 року вона була засуджена районним судом Бахмута до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство двох нацгвардійців. Хоча у вироку суду не було згадки про те, що це військові. 8 листопада 2014 року приблизно о 6 вечора Козлова побачила гранату у вітальні в помешканні свого брата. Вона її взяла і вийшла з нею на вулицю. Там жінка зупинила неповнолітнього мопедиста.

В суді постраждалий стверджував, що вона погрожувала йому гранатою, показувала її, підсвічуючи телефоном, і казала, що кільце з неї вже висмикнула. Мопедист пояснював, що і сам побачив, що граната вже без кільця. За його словами, дівчина вимагала спочатку сигарети і пиво, і кричала "поляжете тут зі мною", а коли він відмовився, то змусила відвезти її до кіоску в центрі міста.

Вже біля кіоску Козлова, за словами продавчині, засунула руку з гранатою у вікно, почала вимагати пиво, пояснюючи при цьому, що в неї граната без кільця. Але продавчиня закрила віконце кіоску, коли Козлова відволіклась.

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Після цього засуджена пішла до свого знайомого додому. Під його домом вона гукала його, а коли він вийшов на вулицю вона, за його словами, плакала та зізнавалася йому у почуттях, повідомляючи неодноразово, що якщо він з нею не поговорить, то вона себе підірве гранатою. Її знайомий серйозно ці слова не сприйняв і порадив їй протверезіти. Поки вони з’ясовували стосунки, біля них зупинився автомобіль. В ньому сиділо двоє чоловіків, які запитували дорогу. Козлова сказала, що знає, де потрібна їм вулиця і сіла до них в автомобіль. Пізніше з’ясувалось, що вони були бійцями нацгвардії. Що сталось між ними і Козловою, поки вони їхали в автомобілі, не зрозуміло.

Засуджена ж в суді пояснювала цю історію так: попросила цих двох чоловіків підвезти її до найближчого відділку поліції, щоб знешкодити гранату, котра була у неї в руці. Коли саме вона висмикнула кільце гранати, – жінка не пам’ятала.

Засуджена стверджувала, що в неї втомилась рука і вона випустила гранату, від чого та зірвалась. Результат: чоловіки загинули, в Козлової відірвана рука, і осколками посікло ноги. Незважаючи на це, її помістили в слідчий ізолятор після надання допомоги в лікарні Бахмута.

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Козлова на питання судді відповідала, що не була п’яною, лише випила в обід кухоль пива. Також вона запевняла, що усвідомлювала, що граната може вибухнути, але стверджувала, що нікого не хотіла вбивати. Вину свою частково визнала, і просила її суворо не карати.

Представники самоназваної "ДНР" називали Козлову "жінкою-політв’язнем", включали в список на обмін, а сепаратистські ЗМІ описували історію, що трапилась з нею інакше.

Так, ніби чоловіки – військові в машині, намагались зґвалтувати пасажирку, через що вона висмикнула гранату в одного з них і підірвала. Хоча свідки у суді говорили про те, що гранату в руках Козлова тримала задовго до того, як сіла в автомобіль. У сепаратиських ЗМІ також стверджували, що самоназвана омбудсмен "ДНР" Дарія Морозова зверталась до представника України в гуманітарній підгрупі Віктора Медведчука, аби Козлову включили в список на обмін, і за їхнім твердженням, він обіцяв це зробити.

Після вироку суду Козлову доправили в одеську колонію. Уже перебуваючи там, вона народила дитину.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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