У мережі зʼявилося відео допиту підозрювано у вбивстві Ганула: він назвав своє ім'я

СБУ та поліція затримали підозрюваного у вбивстві українського активіста Дем'яна Ганула. У мережі вже з'явилося відео допиту цього чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та місцеві одеські ЗМІ.

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Як звуть чоловіка, який міг стріляти в Ганула

За даними джерел "РБК-Україна", ім'я підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула – Сергій Шалаєв. Водночас правоохоронці офіційно у своїх повідомленнях не розкривали імені та прізвища цього чоловіка.

На відео з допитом підозрюваного чоловіка, яке з'явилося у ЗМІ та телеграм-каналах, можна почути, що його звуть Сергій Сергійович. Він 1978 року народження та має військове звання старшого лейтенанта.

Чоловік зізнався правоохоронцям, що вдома у нього перебуває зброя, зокрема пістолет та граната.

Допит підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула: дивіться відео

ЗМІ також пишуть, що підозрюваний у вбивстві Ганула пішов у СЗЧ менше ніж місяць тому – 23 лютого. Коли провину чоловіка доведуть у судовому порядку, то йому загрожує в'язниця до 15 років або довічне позбавлення волі.

Вбивство сталося всього за 350 метрів від поліцейської дільниці. ЗМІ також зазначають, що підозрюваний заздалегідь викликав таксі на точний час. Ймовірно, він ретельно спланував усе, адже авто вже чекало на місці.

До слова, у СБУ розповіли, що затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир. Наразі правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину.