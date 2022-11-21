Ліквідували кадирівця, який знущався з активістки у Донецьку в 2014, – соцмережі

На війні в Україні, ймовірно, ліквідували кадирівця, який знущався з активістки Ірини Довгань в окупованому Донецьку у 2014 році. Мовиться про Саїда Закаєва.

Така інформація з'явилась у соцмережах, передає 24 канал. Закаєв мав прізвисько "Малий". Був родом з Грозного, 1988 року народження.

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У прокремлівських пабліках написали, що військового злочинця знищили ще 31 жовтня 2022 року. Обставини смерті не повідомляють.

Ну от і відбігався, нарешті, грізний "воїн" Закаєв,

– пишуть в мережі.

Чим "прославився" кадирівець

Окупант знущався з активістки Ірини Довгань у Донецьку, коли місто окупували гібридні російські війська. Після публікації у The New York Times фото Маурісіо Ліми розлетілась мережею.

Окупанти та бойовики прив’язали мешканку Ясинуватої до стовпа, потім почали її по черзі бити. Ірина стояла з українським прапором, а загарбники цинічно приставили до неї табличку з написом "агент карателів". На щастя, активістка змогла виїхати на підконтрольну Україні територію.



Кадирівець знущається з Ірини Довгань / Фото Маурісіо Ліми

Зауважимо, станом на 21 листопада українські військові вже ліквідували 84 600 ворогів. Лише за минулу добу знищили 390 окупантів. Крім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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