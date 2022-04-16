Вбили місцевого сторожа: в ОВА показали наслідки ракетного удару по Полтавщині

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати різні області України. Загарбники вкотре вдарили по Полтавщині.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін. Він показав наслідки "русского міра".

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"Демілітаризація" фермерського господарства

Окупанти провели "демілітаризацію" фермерського господарства неподалік Полтави.

Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів, але вбили людину – місцевого сторожа,

– наголосив Лунін.

Він зауважив, що дії росіян виходять за межі здорового глузду і розуміння. "Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя", – додав очільник ОВА.



Наслідки "русского міра" на Полтавщині / Фото з телеграму Луніна



Окупанти неподалік Полтави вбили сторожа / Фото з телеграму Луніна

Нагадаємо, що ввечері 15 квітня окупанти обстріляли село у Полтавській області. Внаслідок атаки загинула людина.

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