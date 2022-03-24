Вбиті окупанти та знищена ворожа техніка: як пройшов день біля Запоріжжя
24 березня 2022 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони Запорізького краю
Ситуація у Запорізькій області залишається напруженою. ЗСУ активно протистоять ворогу та завдають йому точкових ударів, внаслідок яких він зазнає втрат.
На Запорізькому напрямку наші герої продовжують контролювати ситуацію. ЗСУ протистоять ворогу на суші та в повітрі.
Читайте також Росіяни думали, що воюватимуть з ЗСУ, а воюють з нацією, – військовий
Втрати окупантів
Сьогодні, 24 березня, наші захисники Запорізького краю знищили кількох окупантів та одиниць бойової техніки. Загалом впродовж дня втрати ворога склали:
- особовий склад – знищено 15 осіб, 11 поранено;
- бронетранспортери – 1 знищено 4 захоплено;
- танки – 1 знищено, 1 захоплено;
- автомобільна техніка – 5 знищено;
- бойова машина "МТ-ЛБ" – 2 знищено;
- літаки СУ-25 – 1 пошкоджено.
Буде цікаво – Росія напала на Україну: як минув місяць героїчного протистояння