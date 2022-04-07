Вбиті українські діти на вашій совісті, – Давидюк звернувся до Меркель

Європейські лідери розчаровують своєю нерішучістю та сумнівною позицією щодо війни в Україні. Шквал критики отримала зокрема і колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Вона 15 років "годувала" Росію, а зараз розповідає, що нібито ні до чого. Це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Україна бореться за спокій Європи

Він вважає, що ексканцлерка сама "відгодувала" державу-агресорку, за місяць до повномасштабної війни пішла у відставку, а зараз розповідає, ніби переживає за українських дітей.

150 дітей вбитих дітей якраз на вашій совісті,

– наголосив Давидюк.

За його словами, європейські лідери не розуміють, що Україна б'ється за їхній спокій. Адже у найгіршому сценарії російські війська прийдуть до них.

"Якщо вони не допоможуть завершити війну якнайшвидше, то ми не засіємось. Відтак буде голод у північній Африці, на Близькому Сході – десятки мільйонів мігрантів будуть на порозі Франції і Німеччини", – сказав експерт.

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Можливий консенсус політиків

Він вважає, що консенсус політиків можливий. Українцям треба тиснути – і дипломатично, і політично, і медійно.

Окрім перемоги у війні, на думку політолога, для України важливий вступ у Європейський Союз. Країни-члени ЄС зобов'язані взяти в організацію нашу державу.

"Ми – чемпіони за цінностями. У XXI столітті жодна країна у світі не лягла під танки, аби захистити цінності Заходу проти азійської автократії", – наголосив Давидюк.