Бійці РДК та ЛСР заявили про ліквідацію старшого оперативного угруповання "Бєлгород" Стесєва

У ніч з 4 на 5 червня було вбито полковника росгвардії Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання "Бєлгород".

Російського 53-річного полковника вбили у населеному пункті Нова Таволжанка, що на Бєлгородщині. У мережі також опублікували його військовий квиток.

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Що відомо про вбитого полковника

Раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку повітрянодесантних військ Росії.



Військовий квиток Андрія Стесєва / Фото ГУР МО

У квитку вказано, що Стесєв служив у військовій частині №07264. Вона розташована у Псковські області, де служить 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Варто зазначити, що російські загарбники з цієї частини брали участь в окупації Бучі. Саме бійці з цієї бригади чинили воєнні злочини в Київській області.

РДК та легіон "Свобода Росії" взяли відповідальність на себе

Після того, як ГУР МО опублікувало інформацію про вбивство Стесєва, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" взяли на себе відповідальність за ліквідацію російського полковника.

У ході спільної операції сил РДК та ЛСР на території Бєлгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича,

– заявили в РДК.

Деталі операції російських добровольців на території Нової Таволжанки, ясна річ, наразі невідомі.

На Бєлгородщині тривають інтенсивні бої

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" "визволили" майже 10 кілометрів квадратних території Бєлгородської області. За інформацією ГУР МО, нині тривають інтенсивні бої у регіоні. Загалом ситуація для путінської влади на Бєлгородщині складна, адже вони втратили контроль над деякими населеними пунктами в області.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що проти російських добровольців воюють ФСБ, Росгвардія, вся структура МВС і також регулярні війська. Щодо останніх, то мовиться про армійську авіацію та артилерію.

"Тероборона є, там є організовані групи населення, але швидше РДК і легіон "Свобода Росії" є цією самою місцевою самообороною, яка захищає власну територію та співвітчизників від внутрішньої окупації режиму Путіна", – заявив Юсов.