Заводять у підвал і катують, – Зеленський про дії окупантів щодо мерів захоплених міст

Президент України Володимир Зеленський 12 березня поспілкувався з іноземними журналістами. Зокрема, він розповів, що окупанти вбивають мерів захоплених міст, які не погоджуються з ними співпрацювати.

Наразі вже одна людина загинула через свою позицію. А 11 березня також відкрито викрали мера Мелітополя, який зараз може потерпати від катувань. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресконференцію глави держави.

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"Бачили таке в минулому столітті"

Володимир Зеленський зазначив, що при заходженні в міста, окупанти вимагають у мерів відеозапис. На ньому керівники громад мають сказати, що "раді вітати росіян".

Ми бачили такі терористичні акти з вами в кіно та в минулому столітті. Просто людину беруть, завозять у підвал і вбивають,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що через лідерів інших держав намагається достукатися до Путіна, який не йде на діалог. Передусім зараз намагаються добитися звільнення з полону мера Мелітополя.

Зустріч президента з іноземними журналістами: дивіться відео