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      "Вбивають по-тихому": українського бранця катували і три роки не надавали медичної допомоги

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      Фігурант "справи українських диверсантів" Володимир Дудка
      Фігурант "справи українських диверсантів" Володимир Дудка / Фото з відкритих джерел

      Українському заручнику Кремля, колишньому військовому моряку ВМС ЗС України Володимиру Дудці три роки не надавали медичної допомоги в слідчому ізоляторі тимчасово окупованого Криму.

      Його засудили окупанти до 14 років суворого режиму за сфабрикованою "справою українських диверсантів".

      Про це йдеться в інтерв'ю: Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму

      "Найнестерпніша нелюдська тортура – трирічна відсутність медичної допомоги в СІЗО. Коли у нього загострювалась хвороба передміхурової залози, виразка шлунку та кишківника, підіймався тиск, не надавали ніякого медичного лікування! Призначені ще до арешту ліки привозив його син, але вони вже не мали ефекту..." – розповів брат заручника Кремля Петро Дудка.

      За його словами, медичної допомоги не було навіть попри те, що український омбудсмен Людмила Денисова за проханнями рідних та кримських правозахисників писала листи російському омбудсмену Москальковій.

      Москалькова робила відписки, що мовляв, надається медична допомога. Це була брехня! Ненаданням медичної допомоги його повільно й по-тихому вбивають,
      – переконаний брат заручника Кремля.

      Він також розповів, що Володимиру Дудці побачення з сином подеколи дозволяли, це залежало від настроїв тюремників. Листи рідних доходили, а от листи з материкової частини України ув'язненому севастопольцю було заборонено передавати.

      Брат політв'язня також повідомив, що на зустрічі представників СБУ, Мін'юсту та консульського відділу МЗС України підіймали питання щодо суворих умов незаконного утримання Володимира Дудки. Проте, за його словами, СБУ і Мін'юст відхрестились, а МЗС повідомило, що поїхати українському консулу на територію тимчасово окупованого півострова – це автоматично визнати, що Крим – російський. Тому всі спроби допомогти Дудці були через правозахисні організації та українського омбудсмена.

      Син політв'язня Ілля Дудка в коментарі 24 каналу також повідомив, що його батька після викрадення 9 листопада 2016-го року в Криму катували електрострумом близько двох тижнів, аби "вибити" зізнання у "підготовці диверсій". А також весь цей час не повідомляли ні родину, ні правозахисників про його місцезнаходження.

      Читайте також: У Києві підтримали політв'язня Дудку, який втретє зустрічає день народження у полоні Росії: фото

      Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти вивезли з колонії в тимчасово окупованому Криму ув'язнених українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Їх місцеперебування довгий час було невідоме. Пізніше росіяни заявили, що бранців два тижні етапували з Сімферополя в московське СІЗО "Матроська тиша". 15 жовтня у Верховному суді Росії має відбутися розгляд апеляції на рішення про ув'язнення українців на 14 років у колонії суворого режиму.

      бесссарабов та дудка
      Бессарабов та Дудка (зліва направо)

      Що відомо про "справу українських диверсантів"?9 листопада 2016-го в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох жорстоко катували, аби "вибити" зізнання. Їх звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки і вдалися до фальсифікації справи.

      Севастопольський міський суд 4 квітня незаконно засудив фігурантів "справи кримських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).

      Верховний суд Росії призначив на 15 жовтня розгляд апеляційної скарги на вирок підконтрольного Росії Севастопольського міського суду у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Для цього їх наразі етапують із Сімферополя до Москви.

      Читайте також: Путінська Росіє, гори в пеклі, – Сенцов про затримання українського активіста в Криму

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