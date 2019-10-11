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      "Убивают по-тихому": украинского пленника пытали и три года не оказывали медицинской помощи

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      Фигурант "дела украинских диверсантов" Владимир Дудка
      Фигурант "дела украинских диверсантов" Владимир Дудка / Фото из открытых источников

      Украинскому заложнику Кремля, бывшему военному моряку ВМС ВС Украины Владимиру Дудке три года не оказывали медицинской помощи в следственном изоляторе временно оккупированного Крыма.

      Его приговорили оккупанты до 14 лет строгого режима по сфабрикованному "делу украинских диверсантов".

      Об этом говорится в интервью: Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма

      "Самая невыносимая нечеловеческая пытка – трехлетнее отсутствие медицинской помощи в СИЗО. Когда у него обострялась болезнь предстательной железы, язва желудка и кишечника, поднималось давление, не оказывали никакого медицинского лечения! Предназначенные еще до ареста лекарства привозил его сын, но они уже не имели эффекта..." – рассказал брат заложника Кремля Петр Дудка.

      По его словам, медицинской помощи не было даже несмотря на то, что украинский омбудсмен Людмила Денисова по просьбам родных и крымских правозащитников писала письма российскому омбудсмену Москальковой.

      Москалькова делала отписки, что, мол, оказывается медицинская помощь. Это была ложь! Непредоставлением медицинской помощи его медленно и по-тихому убивают,
      – убежден брат заложника Кремля.

      Он также рассказал, что Владимиру Дудке свидание с сыном иногда позволяли, это зависело от настроений тюремщиков. Письма родных доходили, а вот письма с материковой части Украины заключенному севастопольцу было запрещено передавать.

      Брат политзаключенного также сообщил, что на встрече представителей СБУ, Минюста и консульского отдела МИД Украины поднимали вопрос о суровых условиях незаконного содержания Владимира Дудки. Однако, по его словам, СБУ и Минюст открестились, а МИД сообщил, что поехать украинскому консулу на территорию временно оккупированного полуострова – это автоматически признать, что Крым – российский. Поэтому все попытки помочь Дудке были через правозащитные организации и украинского омбудсмена.

      Сын политзаключенного Илья Дудка в комментарии 24 каналу также сообщил, что его отца после похищения 9 ноября 2016-го года в Крыму пытали электротоком около двух недель, чтобы "выбить" признание в "подготовке диверсий". А также все это время не сообщали ни семье, ни правозащитникам о его местонахождении.

      Читайте также: В Киеве поддержали политзаключенного Дудку, который в третий раз встречает день рождения в плену России: фото

      В конце сентября оккупанты вывезли из колонии во временно оккупированном Крыму заключенных украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Их местонахождение долгое время было неизвестно. Позже россияне заявили, что пленников две недели этапировали из Симферополя в московское СИЗО "Матросская тишина". 15 октября в Верховном суде России должно состояться рассмотрение апелляции на решение о заключении украинцев на 14 лет в колонии строгого режима.

      бесссарабов та дудка

      Бессарабов и Дудка (слева направо)

      Что известно о "деле украинских диверсантов"?
      9 ноября 2016-го в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех жестоко пытали, чтобы "выбить" признание. Их обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму по заказу украинской разведки и прибегли к фальсификации дела.

      Севастопольский городской суд 4 апреля незаконно осудил фигурантов "дела крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил штраф Дудке – в размере 350 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен), Бессарабову – 300 тысяч рублей (125 тысяч гривен).

      Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подконтрольного России Севастопольского городского суда по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Для этого их пока этапируют из Симферополя в Москву.

      Читайте также: Путинская Россия, гори в аду, – Сенцов о задержании украинского активиста в Крыму

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Людмила Денисова
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