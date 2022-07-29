Вбивства полонених – це агонія росіян через контрнаступ на півдні, – експерт

російські загарбники обстріляли колонію з полоненими українськими військовими в Оленівці, що на Донеччині. Їхні цинічні вбивства беззахисних українців ще раз доводять, що вони не можуть змагатись із нашими військовими.

За останніми даними, у колонії в Оленівці російські нелюди вбили 40 полонених українських військових, ще 75 отримали поранення. Найімовірніше, цифри про які кажуть окупанти, на жаль, правдиві.

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Агонія російських окупантів

Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього та ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, росіянам важливо показати, що нібито це зробила українська армія й звинуватити в цьому жахливому злочині нашу державу.

"Я вважаю, що вбивства полонених – це агонія росіян через контрнаступ на півдні. Якби в окупантів все вдавалося (на щастя, це не так), усе йшло за планом, а наші війська відступали, то вони б застосовували іншу тактику – навпаки були б максимально лагідними на захоплених територіях", – заявив Ступак.

Абсолютно протилежна реакція українців

За його словами, якби загарбникам все вдавалося – вони б масово роздавали пайки на окупованих територіях на камери пропагандистських медіа. Однак, якщо на фронті справи йдуть дуже погано – це породжує в них велику лють, російським нелюдам тоді не до "телячих ніжностей" з цивільними, а тим паче з військовими.

Окупанти намагаються всю свою лють та агресію вимістити на перших людях, які їм трапляються. Постійно розстрілюють цивільних, не рахуються з ними. А ось ця показова кривава акція була розрахована у першу чергу на наших військових, аби їх залякати,

– зазначив Ступак.

Тобто російські окупанти хотіли, аби наші захисники на передовій побачили ці звірства й боялись самої можливості потрапити в полон до росіян, щоб кидали зброю й тікали додому. Однак, як наголосив Ступак, зараз він бачить абсолютно протилежну реакцію.

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