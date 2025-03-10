Міноборони Сирії завершило операцію проти прихильників Асада: вбито понад тисячу осіб

Міністерство оборони Сирії оголосило про завершення військової операції проти прихильників поваленого диктатора Башара Асада. У результаті зіткнень загинули понад тисяча осіб, більшість з яких – цивільні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Операція супроводжувалася масовими вбивствами, зокрема серед алавітів, та жорстокими порушеннями прав людини.

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Операція проти прихильників Асада

Речник Міноборони Сирії Хасан Абдул Гані заявив, що державні установи тепер мають змогу відновити свою діяльність і надавати необхідні послуги. Він також анонсував продовження боротьби з рештками колишнього уряду.

Офіс президента Сирії Ахмада аль-Шараа розпочне розслідування сутичок та вбивств, скоєних обома сторонами, і пообіцяв притягнути до відповідальності всіх винних у насильстві.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, ці масові вбивства стали найжорстокішим спалахом насильства за 13 років громадянської війни в Сирії.

З 6 березня озброєні люди та сили безпеки, що підтримують нових керівників країни, вбили понад 340 осіб, серед яких жінки та діти з меншин алавітів, що жили в прибережному регіоні Сирії.

Речники нової влади зазначають, що операція була відповіддю на смертельні засідки, організовані бойовиками, пов’язаними з колишнім президентом Башаром аль-Асадом.

Тимчасовий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що сили, лояльні до попереднього режиму, намагалися "випробувати" нову Сирію, підкресливши, що урядові війська воювали "з честю".

Водночас у соцмережах з’явилося відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з алавітами. На двох неперевірених кадрах з алавітського села Аль-Мухтарія показано щонайменше 27 тіл, розкладених на землі, п’ятеро з яких були частково або повністю роздягнені. Reuters наразі не вдалося підтвердити достовірність цих зображень.