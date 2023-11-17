Я з даху школи тоді, як давай пуляти, – росіянин зізнався у вбивстві мирних жителів Маріуполя
Джерело:Маріупольська міська рада
Російські загарбники під час блокади Маріуполя свідомо вбивали мирне населення зруйнованого ними ж міста. Один з учасників воєнних злочинів розповів, як забирав життя в цивільних.
Маріупольська міська рада поділилася фрагментом інтерв'ю з одним із російських загарбників. На цьому відео окупант зізнається у воєнних злочинах у Маріуполі.
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Що розповів окупант
Росіянин зізнався, що під час блокади Маріуполя окупанти застосовували вогнемети проти мирного населення.
Ну і через якийсь день почали район цей ми "обробляти", там приватний сектор, з цих, з "Джмелів". Ось я з даху школи тоді, коротше, як давай пуляти один за одним,
– зізнався окупант.
Після цього він ночував у підвалі навчального закладу та замислювався над тим, що у будинках та підвалах могли ховатися цивільні люди. Під час зізнання росіянин зауважив, що вогнемет "Джміль" здатний "вирвати" підвал. Він назвав свої розмірковування щодо вбивства мирних маріупольців "неприємними думками".
Окупант зізнається у воєнних злочинах в Маріуполі: дивіться відео
У Маріупольській міській раді зауважили, що росіяни зізнаються у воєнних злочинах, як між словом. Там висловили сподівання, що кожен загарбник понесе відповідальність за смерті, руїни та сльози.
Жахливі зізнання інших росіян
- Не так давно Служба безпеки України ділилася перехопленням розмови, в якій російській окупант зізнався своїй знайомій, що він страчував українських військовополонених. Співробітники СБУ встановили особу цього ката, який цинічно назвав вбивство полонених "утилізацією".
- Раніше ГУР МО показало перехоплену розмову іншого окупанта, який зізнався у вбивстві своїх же товаришів на фронті під дією наркотиків. Крім того, він пожалівся на великі втрати у російській армії.
- Нагадаємо, на одному з перехоплень ворожий солдат розповів, що російські протитанкісти не поділили жінку. В результаті один загарбник відстрелив іншому окупанту геніталії, коли перебував у стані алкогольного сп'яніння.