"Чхати хотіли": Лубінець про те, чому почастішали вбивства українських військовополонених

Дмитро Лубінець розповів, чому почастішали вбивства українських військовополонених росіянами. За його словами, росіяни взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права.

24 Канал пише, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів "Радіо Свобода" у Брюсселі 12 листопада, що російська сторона намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.

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Лубінець пояснив, чому почастішали вбивства українських військовополонених

Росія свідомо показує всьому світу, що вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції. Вони свідомо показують, що будь-які міжнародні документи для них не мають жодної юридичної сили й жодної відповідальності вони за це не несуть. Це основна проблема, з якою ми, в тому числі зараз стикаємось,

– розповів Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пояснив, що росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує, її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси.

Наприклад, Москва може прагнути збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують Росію. Лубінець пояснив, що це дуже небезпечно для України.