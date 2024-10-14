Чому росіяни провокують ЗСУ на жорстокість щодо власних полонених

Черговий розстріл полонених російськими окупаційними військами створив такий резонанс, що пропагандистські майданчики стрімко почали шукати виправдання цієї жорстокості та воєнного злочину.

Маразматичні пояснення пропагандистів

При цьому, з огляду на вкрай обмежений інтелект, вони ретранслюють повну нісенітницю про те, що на фото, наприклад, усі живі крім одного, вбитого пострілом у голову. Цього військового, мовляв, могли притягнути невідомо звідки. Інші пропагандисти взагалі заявляють, що була спроба опору, ось їх і розстріляли.

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Тобто за логікою російських пропагандистів десь у Курській області знайшли тіло українського військового, вбитого в голову, роздягнули його та притягли до групи полонених? Навіщо це все робити, з якою метою?

Доказ того, що ті, хто здався в полон, могли зробити спробу опору, – тим більше звучить маразматично. Усі роздягнені лежать обличчям униз із закладеними за голову руками. Як вони могли в таких умовах чинити опір і бути розстріляними, якщо вони лежали обличчям у землю та з руками за головою і не змінили положення тіла?

До речі, верифіковано застрелений у голову військовий, не лише роздягнений, а й тримає руки за головою. Тобто його бездиханне тіло звідкись притягли і ось так поклали? Навіщо морочитися?

Російські версії знищуються в пух і порох, а на поверхні – черговий злочин і спроба залякати, а також спровокувати. Росіяни не лише намагаються залякати українських військових психологічним наративом "в полон не беремо", а й прагнуть спровокувати на дії у відповідь. Вони чекають, коли ми теж почнемо мститись за наших хлопців розстрілами їхніх "героїчних солдатів", щоб потім зібрати Раду безпеки ООН та звинуватити нас у воєнних злочинах.

Суть цих акцій гранично зрозуміла. Тут я можу сказати лише одне – тварюки й нелюди.