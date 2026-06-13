Про це повідомили в поліції.

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Що відомо про рішення суду?

Чернігівський районний суд визнав вину курсанта в умисному вбивстві двох інструкторів-військовослужбовців у навчальному центрі. За скоєний злочин йому призначили довічне позбавлення волі.

Подія сталася 16 серпня 2025 року на території одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час занять зі стрільби курсант відкрив вогонь по двох інструкторах. Військові внаслідок отриманих поранень загинули.

Зловмисника тоді оперативно затримали та повідомили підозру в умисному вбивстві двох або більше осіб, у зв'язку з виконанням ними службового обов'язку та закінченню замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.

У поліції зазначили, що після завершення розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів вини обвинуваченого та скерували справу до суду.

Хлопець отруїв військового ЗСУ за 5 тисяч гривень: деталі інциденту

19-річний хлопець з Полтавської області отруїв українського військового на замовлення країни-агресорки. Зловмисника завербували через месенджер.

Для реалізації плану через фейковий акаунт дівчини в соцмережах російські спецслужби вийшли на українського військового, зав'язали з ним переписку та домовилися надіслати йому "подарунок" поштою.

Далі, за інструкціями куратора, завербований мешканець Полтавщини придбав пляшку міцного алкоголю, за допомогою шприца непомітно ввів у неї заздалегідь підготовлену отруйну суміш на основі метадону й відправив посилку до Житомира.

Підозрюваного затримали за місцем проживання в Полтавській області. 10 червня 2026 року йому оголосили про підозру, а також вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.