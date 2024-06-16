Батько вбитої 9-річної Валерії заборонив ховати її в Німеччині, – Bild
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Батько 9-річної Валерії, яку вбили в Німеччині, хоче приїхати за тілом дівчинки і поховати дочку на батьківщині. Він заборонив ховати Валерію в Німеччині.
За словами журналістів, у 2022 році Валерія виїхала з України з мамою, бабусею і сестрою, а її батько, якому зараз 32 роки, залишився в Україні та воює в ЗСУ.
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Прощання з 9-річною Валерією
Батько дівчинки, якого звучить Роман, заявив, що має намір приїхати за тілом і поховати дочку на батьківщині.
Я хочу забрати дочку додому та поховати її тут, в Україні. Я не залишу її там,
– сказав він журналістам.
Найближчим часом він має прибути до Німеччини.
Також відомо, що у п'ятницю ввечері, 14 червня, майже 2000 жителів Дебельна зібралися на центральній площі Обермаркт, де вшанували пам'ять Валерії.
Загалом у місті живе близько 23 000 осіб, тобто на акцію прийшов кожен десятий. Зі сцени виступив бургомістр Свен Лібхаузер. Люди принесли квіти, свічки та м'які іграшки, а потім запустили в небо повітряні кульки.
Що відомо про вбивство 9-річної Валерії
- У понеділок, 3 червня, 9-річна Валерія вирушила з дому в Дебельні до школи, куди вона діставалася на автобусі. Однак, як зазначають у поліції, ні до навчального закладу, ні до шкільного транспорту вона так і не дійшла.
- У вівторок, 11 червня, після восьми днів пошуків, у лісовому масиві між районом Россвайн у Малічі та районом Дебельн у Гермсдорфі поліція виявила тіло дівчинки.
- 14 червня стало відомо, що у Празі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії. Уродженець Молдови Андрій є головним підозрюваним у вбивстві дівчинки. Він також є колишнім кавалером її матері.