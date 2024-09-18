Убивство на АЗС у Києві: затриманому повідомили підозру не лише через стрілянину

Правоохоронці повідомили про підозру киянину, якого обвинувачують в умисному вбивстві та заволодінні авто. Слідство зазначає, що він застрелив 65-річного чоловіка на АЗС в Києві.

У середу вранці, 18 вересня, поліція інформувала, що затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка. Згодом у прокуратурі додали, що вручили підозру невідомому.

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Стрілянина на АЗС в столиці

За словами слідства, 41-річний підозрюваний підійшов до 65-річного чоловіка на АЗС на Кільцевій дорозі з гладкоствольною рушницею марки Derya Carina X-Celerate CRX 201 в руках.

У той момент 65-річний чоловік збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу невідомий здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину,

– пише Київська міська прокуратура.

Автівку чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні. На тому місці уже стояв його автомобіль.

Правоохоронці оголосили підозру 41-річному киянину, який вбив чоловіка / Фото Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури чоловіку, який є киянином, було повідомлено про підозру за такими фактами:

умисне вбивство з корисливих мотивів;

розбій;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

незаконне носіння і зберіганні боєприпасів.

Зверніть увагу! Зазначені вище факти, це такі статті Кримінального кодексу України:

пункт 6 частини 2 статті 115;

частина 4 статті 187;

частина 3 статті 289;

частина 1 статті 263.

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Додамо, що подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Як повідомляла раніше поліція, на території столиці ввели спеціальну операцію та направили усі наряди поліції на пошук зловмисника.

Зрештою, завдяки першочерговим заходам спецпризначенні поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного.