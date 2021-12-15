Вбивство чеченського командира у Берліні: Німеччина оголосила про висилку російських дипломатів

Німецька влада оголосила персонами нон ґрата 2 співробітників російського посольства. Це сталося після оголошення вироку офіцеру ФСБ, якого засудили за вбивство Зелімхана Хангошвілі.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що розправа над Хангошвілі є грубим порушенням права та суверенітету її країни. Наслідки не змусили себе чекати.

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У зв'язку із вироком суду посла Росії Сергія Нечаєва викликали у відомство, де йому оголосили про висилку російських дипломатів,

– мовиться у повідомленні.

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