Вбивство чеченського командира у Берліні: Німеччина оголосила про висилку російських дипломатів
15 грудня 2021 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:Meduza
Німецька влада оголосила персонами нон ґрата 2 співробітників російського посольства. Це сталося після оголошення вироку офіцеру ФСБ, якого засудили за вбивство Зелімхана Хангошвілі.
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що розправа над Хангошвілі є грубим порушенням права та суверенітету її країни. Наслідки не змусили себе чекати.
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У зв'язку із вироком суду посла Росії Сергія Нечаєва викликали у відомство, де йому оголосили про висилку російських дипломатів,
– мовиться у повідомленні.
Кілер ФСБ отримав довічний термін
- У Німеччині до довічного ув'язнення засудили російського агента ФСБ.
- Чого визнали винним у вбивстві колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.
- Злочин скоїли 15 серпня 2019 року в Берліні.
- За даними слідства, убивцю ідентифікували як Вадима Красикова. Він приїхав до німецької столиці з фальшивими документами.
- У рішенні суду зазначено, що вбивство Зелімхана Хангошвілі замовила російська влада. Дії Росії схарактеризували як державний тероризм.
- Тим часом посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв заявив, що вирок суду – нібито "недружній крок" та "політично вмотивоване рішення".