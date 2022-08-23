Радянська школа розвідки давно втрачена і вбивство дугіної це довело

В дитинстві, надивившись фільму про Штірліца, в мене склався глибокий стереотип щодо радянських спецслужб.

Їх представник – це високоосвічений чоловік, який володіє декількома мовами, математикою та бойовими мистецтвами, артистизмом та відмінним почуттям гумору.

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Зіткнувшись з "мгб" (так зване "міністєрство государственной бєзопасності" – 24 канал) у Донецьку, я зрозумів, що це – відверті дебіли, які не здатні ні на що, окрім катувань та фейкової переписки через фотошоп.

"О, а давай ты скажешь вот это..." "О, а давай Моторолу на себя возьмешь...", "Слышь, еб*ть, ты с этого тапика на х*й не слезешь...". Принципово відмінним мені видалось спілкування з їхнім тодішнім керівником від ФСБ – "Іспанцем": він хоча б якось виділявся на їхньому фоні.

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Але зараз, дивлячись, як "розкрито" фсб вбивство дугіної, розумію, що якщо радянська школа розвідки колись і існувала, вона давно втрачена.

"мгб" нема чого соромитись перед своїм керівництвом в росії: какой потребитель – такое и "раскрытие": мотнулись на "днровских" номерах туда, а на украинских – в Эстонию. Для росіян зійде як раз.

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