Чудово знаю людей, які його стратили, – Буданов прокоментував вбивство Кірєєва й причетність СБУ

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, чи був Денис Кірєєв російським шпигуном, як це стверджують деякі ЗМІ. Він також висловився щодо його загибелі та причетності СБУ.

Кирило Буданов заявив, що він "чудово знає людей, які стратили Кірєєва" і що з приводу цього вбивства він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим.

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Працівники СБУ вбили Кірєєва

Денис Кірєєв –​ учасник українсько-російських переговорів у Білорусі. Він був штатним співробітником ГУР МО. 5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кірєєва застрелили в центрі Києва. Тоді УП з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента – єдиний представник чинної влади, хто прокоментував вбивство Дениса Кірєєва. Тоді він сказав, що це наслідок поганої координації між ГУР та СБУ.

Я сказав би трошки інакше, але коментувати думку пана Михайла не буду. Проте зверну вашу вагу, що у тому самому коментарі він сказав ще одну цікаву річ. На питання, чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую,

– сказав Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що особисто знайомий з Кірєєвим з 2009 року. Буданов запевнив, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це все задокументовано, записано і все лежить в архівах.

У публікації The Wall Street Journal йдеться про те, що Кірєєва вбили співробітники СБУ. Кирило Буданов також це підтвердив.

Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ – 24 Канал) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт,

– заявив він.