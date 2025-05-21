Вбивство ексрадника Януковича Портнова в Іспанії: все, що відомо

У Мадриді біля однієї зі шкіл 21 травня вбили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Поліція розслідує подію, зокрема причини вбивства та хто міг бути кілером. Відомо, що експосадовця застрелили з вогнепальної зброї.

Раніше Андрій Портнов втік з України після підозри у державній зраді. Як виявилося, останнім часом він проживав у Мадриді, неподалік місця, де його вбили. Усе, що відомо про ліквідацію прибічника Януковича, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про вбивство Портнова в Мадриді