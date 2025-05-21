Вбивство ексрадника Януковича Портнова в Іспанії: все, що відомо
У Мадриді біля однієї зі шкіл 21 травня вбили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Поліція розслідує подію, зокрема причини вбивства та хто міг бути кілером. Відомо, що експосадовця застрелили з вогнепальної зброї.
Раніше Андрій Портнов втік з України після підозри у державній зраді. Як виявилося, останнім часом він проживав у Мадриді, неподалік місця, де його вбили. Усе, що відомо про ліквідацію прибічника Януковича, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про вбивство Портнова в Мадриді
Іспанські видання пишуть, що в момент вистрілу Андрій Портнов збирався сісти у Mercedes. До нього підійшли люди та здійснили 5 пострілів. Щонайменше 3 з них в голову. Нападники втекли з місця подій у ліс. Поки що затримати їх не вдалося. Іспанські ЗМІ отримали інформацію, що Андрія Портнова вбили біля Американської школи. Незадовго до вбивства біля будівлі бачили чоловіка на мотоциклі. Він вистрелив у Портнова та втік. Припускається, що вбивця міг діяти не сам, а ще з двома чи трьома особами До слова, ЗМІ припускають, що нападників могло бути двоє або троє. Попередньо правоохоронці назвали гіпотезу, що експосадовця вбили через борги. Експосадовець отримав поранення в груди та голову, несумісні з життям. Він помер на місці. Убивство Портнова підтвердили джерела 24 Каналу в Силах оборони України. Вбивство сталося зранку 21 травня, коли Андрій Портнов ішов елітним районом іспанської столиці Посуело. Близько 09:15 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. Правоохоронці приїхали на місце, де встановили особу 52-річного вбитого. Ним виявився Андрій Портнов.
Як вбили Портнова
Хто та за що міг вбити Портнова
Убивство Портнова підтвердили
Портнова вбили в елітному районі Мадрида
Іспанські видання пишуть, що в момент вистрілу Андрій Портнов збирався сісти у Mercedes. До нього підійшли люди та здійснили 5 пострілів. Щонайменше 3 з них в голову. Нападники втекли з місця подій у ліс. Поки що затримати їх не вдалося.
Іспанські ЗМІ отримали інформацію, що Андрія Портнова вбили біля Американської школи. Незадовго до вбивства біля будівлі бачили чоловіка на мотоциклі. Він вистрелив у Портнова та втік. Припускається, що вбивця міг діяти не сам, а ще з двома чи трьома особами
До слова, ЗМІ припускають, що нападників могло бути двоє або троє. Попередньо правоохоронці назвали гіпотезу, що експосадовця вбили через борги.
Експосадовець отримав поранення в груди та голову, несумісні з життям. Він помер на місці.
Убивство Портнова підтвердили джерела 24 Каналу в Силах оборони України.
Вбивство сталося зранку 21 травня, коли Андрій Портнов ішов елітним районом іспанської столиці Посуело. Близько 09:15 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. Правоохоронці приїхали на місце, де встановили особу 52-річного вбитого. Ним виявився Андрій Портнов.