"Я санітар цього суспільства": адвокатка у справі про вбивство Фаріон розповіла нові деталі

У п'ятницю, 3 січня, у Львові почнеться судовий процес над В'ячеславом Зінченком – підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Як виявилося, у гаджеті зловмисника виявили разючу фразу, у якій 18-річний хлопець називає себе "санітаром суспільства".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Наталію Романик, котра представляє інтереси доньки Ірини Фаріон, в інтерв'ю ТСН.

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Нові деталі у справі про вбивство Ірини Фаріон

Адвокатка в інтерв'ю розповіла, що, на її думку, у справі про вбивство Фаріон доказів предостатньо. Що стосується процесу розслідування, то Романик вважає, що це справа честі львівської поліції. Водночас адвокатка наголосила, що розкрити злочин вдалося саме завдяки системі відеонагляду "Безпечне місто".

Відповідаючи на питання, чому частина суспільства не вірить у винуватість 18-річного Зінченка, Романик наголосила, що таким людям "слід погуглити, що таке "Ефект Даннінга — Крюґера"", адже багато людей через некомпетентність у кримінальному процесі робити поспішні висновки. Натомість адвокатка вважає головним мотивом дій Зінченка когнітивний дисонанс.

Ключовий мотив – когнітивний дисонанс. Війна… і хлопчик, що є військовозобов'язаним, одночасно щось шукає про дороги й про закордонний паспорт Румунії. Дуже патріотичні запити… Я можу мати лише припущення, які будуються на фактах, на матеріалах справи,

– додала адвокатка.

Романик вважає, що Зінченко готувався до злочину щонайменше з квітня 2024 року.

Нагадаємо, що Ірину Фаріон застрелили біля власного дому 19 липня 2024 року. Зловмисник майже впритул вистрілив у мовознавицю і втік. Лікарі доклали максимальних зусиль, аби врятувати Фаріон, однак поранення виявилися несумісними з життям.

Під час розслідування у гаджеті Зінченка знайшли фразу: "Я санітар цього суспільства". Ця інформація раніше з'явилася у мережі, й нині її підтвердила адвокатка. За її словами, він писав цю фразу до затримання, а після на допиті – "трохи бовкнув і замовк".

Нині Романик сподівається, що винний у вбивстві Ірини Фаріон отримає довічне ув'язнення. Вона також зауважила, що слідчі доброчесно вели розслідування й "не догоджали суспільству".

Водночас мати В'ячеслава Зінченка переконана, що її син не винний у вбивстві Ірини Фаріон. Жінка переконана, що немає жодного доказу його причетності до злочину. Ба більше, у листопаді на судове засідання, на якому Зінченку обирали запобіжний захід, прийшла його "група підтримки". Жінки приїхали з різних міст України, одягли футболки із зображенням хлопця та заявили, що не вірять у його провину.