Зінченку достеменно відомо, де проживають більшість свідків і потерпілі, – прокурор

У Львові 5 серпня розглянули апеляцію на запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Захист просив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Однак, колегія суддів залишила апеляційну скаргу без задоволення.

На судовому засіданні сторона обвинувачення заявила про ризики ймовірного вчинення тиску на свідків, а більш м'які заходи, аніж тримання під вартою, "не спроможні" запобігти їм.

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Прокурор про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Внаслідок безпосереднього слідування за загиблою, підозрюваному достеменно відомо, де зараз проживають більшість свідків обвинувачення, а також потерпілі в даному кримінальному провадженні,

– заявив прокурор.

Додав, що сторона обвинувачення вбачає наявність "цілком обґрунтованого і документально підтвердженого ризику ймовірного вчинення на них тиску" з метою перешкоджання органам досудового розслідування та суду встановленні об'єктивної істини й усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Більш м'які запобіжні заходи не спроможні запобігти озвученим нами ризикам,

– підкреслив прокурор.

Також сторона обвинувачення заявила, що злочин, в якому підозрюють В'ячеслава Зінченка, був "ретельно спланований, вчинений в умовах конспірації, із застосуванням елементів маскування, зміною шляхів підступів та відступів із місця вчинення злочину, а також систематичною зміною місця проживання у Львові".