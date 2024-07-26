Вбивство Ірини Фаріон: поліцейських нагородили за те, що знайшли імовірного злочинця

Загибель мовознавиці збурила Україну, хоч багато людей не погоджувалося із різкими заявами Фаріон. За сумлінну та кропітку роботу щодо розкриття особливо тяжкого злочину поліцейських нагородили.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон не вважає себе винуватим. Він вимагав "цікавих питань" від журналістів, але відповідав не на всі.

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Розкрито одне з найрезонансніших убивств, поліція провела колосальну роботу

Міністр внутрішніх справ та глава Нацполіції відзначили керівників окремих підрозділів, оперативників карного розшуку, слідчих, співробітників кримінального аналізу, криміналістів, дільничних офіцерів поліції та інших служб поліції Львівщини.

Ігор Клименко перелічив, за що конкретно дякує правоохоронцям.

Пророблено колосальну роботу, і кожному з вас я дякую за службу, за такий хороший результат – тим, хто прочісував ліс, опитував людей, переглядав десятки терабайтів інформації, проводив аналіз та в інший спосіб був задіяний до розкриття цього вбивства,

– сказав він.

Поліцейських відзначили нагородною зброєю, нагрудними знаками "За безпеку народу", "За відзнаку в службі", "Знак пошани", а також вручили чергові та позачергові спеціальні звання.

А глава Національної поліції України Іван Вигівський підкреслив: за останні роки це вбивство – одне із найрезонансніших.

"Це ще раз доводить, що в часи війни у країні немає безпечних місць, немає областей, де ворог не планував би злочини та дестабілізацію ситуації. Розкриття вбивства Ірини Фаріон – це результат спільної якісно виконаної роботи кількох сотень правоохоронців", – підкреслив він.

Чому в поліції вважають, що справу розкрито, адже ухвали суду ще нема

Попри те, що зброю не знайшли, у поліції вже констатують, що вбивство розкрите. Та суд тільки розпочався 26 липня.

Завдяки певній оперативній інформації зброю сподіваються знайти найближчим часом.

Заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі "Радіо Свобода" пояснив, чому вважає, що вбивство розкрито.

Дуже було не важко прослідкувати людину, яка в певному одязі заходила до лісу і 100 гектарів десь губилася, але все одно десь виходила. Щоб вона десь вийшла, оперативники карного розшуку шість діб працювали, вони знайшли цю людину без маскування… Ми знайшли цю людину, яка була вперше на розвідці, без маскування. Нам це вдалося. Тому цей злочин розкрито, я вважаю,

– зазначив він.