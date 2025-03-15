Очільник Нацполіції України Іван Вигівський під час пресконференції в Одесі прокоментував ці запити активіста щодо охорони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Підозрюваний у справі про погрози перебуває під вартою

У липні 2024 року особисті дані сім'ї Ганула злили у мережу.

Чоловік отримував багато погроз. А за напад на нього на російських інформаційних ресурсах обіцяли "винагороду" до 10 тисяч доларів.

"Почалася ціла психологічна атака на мою сім'ю", – писав активіст.

Через це він звертався до поліції і писав відповідні заяви, щоб мати змогу захистити себе та рідних.

Цю інформацію прокоментували у поліції.

Іван Вигівський підтвердив, що Ганул звертався до СБУ із запитом щодо охорони. Однак, за словами начальника Нацполіції, підозрюваний у тій справі був затриманий і наразі перебуває під вартою.

Після цього з будь-якими проханнями щодо захисту вбитий активіст Ганул не звертався.