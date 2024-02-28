У Харківській області підлітки забили 62-річного чоловіка до смерті та знімали це на відео

У Харківській області сталось резонансне вбивство. Там група підлітків вбила чоловіка.

На Харківщині трьох підлітків підозрюють в умисному вбивстві. Правоохоронці встановили, що вони забили ногами до смерті 62-річного чоловіка та знімали це на відео.

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Підлітки під вартою

Убивство сталося в місті Красноград. У місцевому парку виявили тіло чоловіка з численними травмами.

За інформацією поліції, убили чоловіка троє місцевих 15-ти і 16-річних підлітків. Вони забили його до смерті.

Підліткам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.

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