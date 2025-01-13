Донька Фаріон вимагає від підозрюваного моральну компенсацію у 15 мільйонів гривень

Софія Особа вимагає від підозрюваного у вбивстві її мами Ірини Фаріон відшкодування моральної компенсації. Ця сума становить 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова адвокатки, яка представляє інтереси Софії Особи, Наталії Романик під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон.

До теми Вбивство Фаріон: суд продовжив запобіжний захід для Зінченка

Софія Особа хоче моральної компенсації від підозрюваного

Наталія Романик заявила, що її клієнтка має право заявити про цивільний позов у кримінальному провадженні. Власне, цим донька Фаріон і хоче скористатися.

Софія Особа хоче заявити про цивільний позов на відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів (гривень – 24 Канал),

– зазначила адвокатка.

Вона також пояснила, що донька Ірини Фаріон надасть всі свої пояснення, коли її допитають як цивільного позивача та постраждалої. Наразі Наталія Романик, яка представляє інтереси Софії Особи, надала позовну заяву з додатками суддям у декількох екземплярах.

Згодом Софія Особа у коментарі журналістам пояснила, що кошти, які мають їй виплатити як моральну компенсацію, не повернуть маму та не повернуть Україні надпотужного діяча сучасності Ірину Фаріон.

"Всі кошти, які ми отримаємо, буде перенаправлена для потреб Сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходив службу та загинув мій чоловік Василь Особа. Тобто всі кошти будуть передані та скеровані для Збройних Сил України, я особисто тих коштів мати не буду", – зазначила вона.

Донька Ірини Фаріон підкреслила, що ці гроші допоможуть на лінії фронту боронити Україну і, щоб ми жили у вільній та незалежній країні та святкували наші українські свята.

До слова, раніше Софія Особа під час засідання заявляла про погрози в соцмережах і звернулася до суду з проханням про охорону для себе та дітей. Судді ухвалили рішення надати охорону доньці Ірини Фаріон та її дітям на 2 місяці, строком до 2 березня 2025 року.