Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон попросив окрему камеру
- В’ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, попросив суд дозволити телефонні дзвінки з батьком і перевести його в окрему камеру через дискомфорт.
- Суддя дозволив телефонні дзвінки, але відмовив у переведенні в окрему камеру, попри підтримку адвоката.
У Львові відбулося чергове засідання у справі 18-річного В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Зінченко звернувся до суду з проханням дозволити йому телефонні розмови з батьком та перевести його в окрему камеру.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на zaxid.net.
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Якими були прохання Зінченка до суду
13 лютого у Львові відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Хлопець звернувся до суду з проханням дозволити йому дзвонити до батька.
Також він подав клопотання про переведення до окремої камери, пояснивши це тим, що йому незручно перебувати з іншими ув'язненими, оскільки ті курять сигарети.
Адвокат підозрюваного Ігор Сулима підтримав прохання, зазначивши, що клієнт усе життя займався спортом, і сигаретний дим у тісній камері для нього є "катуванням".
Суддя Петро Невойт ухвалив рішення дозволити телефонні дзвінки, але відмовив у переведенні в окрему камеру.
До слова, адвокат Зінченка запитував у ChatGPT, чи справді на фото з місця злочину підсудний. Нейромережа нібито виявила, що фотографія має ознаки фотошопу