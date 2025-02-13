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24 Канал Новини України Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон попросив окрему камеру
13 лютого, 15:15
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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон попросив окрему камеру

Ярослав Погончук
Основні тези
  • В’ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, попросив суд дозволити телефонні дзвінки з батьком і перевести його в окрему камеру через дискомфорт.
  • Суддя дозволив телефонні дзвінки, але відмовив у переведенні в окрему камеру, попри підтримку адвоката.

У Львові відбулося чергове засідання у справі 18-річного В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Зінченко звернувся до суду з проханням дозволити йому телефонні розмови з батьком та перевести його в окрему камеру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на zaxid.net.

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Якими були прохання Зінченка до суду

13 лютого у Львові відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Хлопець звернувся до суду з проханням дозволити йому дзвонити до батька.

Також він подав клопотання про переведення до окремої камери, пояснивши це тим, що йому незручно перебувати з іншими ув'язненими, оскільки ті курять сигарети.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима підтримав прохання, зазначивши, що клієнт усе життя займався спортом, і сигаретний дим у тісній камері для нього є "катуванням".

Суддя Петро Невойт ухвалив рішення дозволити телефонні дзвінки, але відмовив у переведенні в окрему камеру.

До слова, адвокат Зінченка запитував у ChatGPT, чи справді на фото з місця злочину підсудний. Нейромережа нібито виявила, що фотографія має ознаки фотошопу