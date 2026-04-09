"Неспроможний до суду": вбивця українки Ірини Заруцької у США не зможе бути покараним

У Північній Кароліні чоловіка, обвинуваченого у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, визнали психічно неспроможним до суду. Це означає, що він не може постати перед судом, оскільки не здатний усвідомлювати перебіг процесу.

Про це пише Daily Wire.

Дивіться також У Німеччині судитимуть українку, яка могла отруїти талієм співмешканця: який мотив

Чи понесе обвинувачений покарання за вбивство?

Суд визнав психічно непридатним до участі в судовому процесі винуватця у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Таке рішення суд ухвалив на підставі обстеження 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого в Центральній регіональній лікарні 29 грудня 2025 року. Його визнали "непридатним до судового розгляду".

Довідка. За законами Північної Кароліни, де відбувається судовий процес, суд оцінює, чи здатен обвинувачений розуміти процес та брати участь у власному захисті. Якщо його визначають нездатним до суду, він не може бути притягнутий до відповідальності або покараний.

До слова, мати Брауна розповіла місцевим медіа, що раніше вимагала примусового лікування сина, і йому діагностували шизофренію.

Міжнародний розголос справи: подробиці

Справа про вбивство української біженки спричинила міжнародне обурення через політику громадської безпеки міста. Відомо, що кримінальний список Брауна налічує 14 попередніх арештів за злочини, зокрема збройне пограбування та напад із використанням смертельної зброї. Він відбув п'ять років за ґратами за збройне пограбування, але уникнув тюремного ув'язнення за кількома іншими справами.

За два місяці після трагедії губернатор-демократ Джош Стайн підписав "Закон Ірини", який передбачає перегляд аспектів системи кримінального правосуддя штату. Закон скасував певні форми безготівкової застави та запровадив суворіші вимоги до звільнення до суду за насильницькі злочини.

Дональд Трамп також відреагував на жорстоке вбивство, мовляв, підозрюваного варто засудити до смертної кари. А також закликав посилити заходи безпеки за прикладом Вашингтона, якого патрулює американська Нацгвардія. Тоді як Ілон Маск пообіцяв виділити кошти на мурали із зображенням українки.

Що відомо про цю справу?