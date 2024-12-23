У мережі шерять фейк про вбивство чоловіка працівниками ТЦК в Одесі: відео випливає повторно

У мережі з'явилася інформація про буцімто вбивство цивільного чоловіка в Одеському ТЦК. Ця інформація є фейком, а відео походить з російського пабліку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Російський наступ на Херсон, ймовірне оточення в Макарівці: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про "вбивство" цивільного працівниками ТЦК в Одесі

На тлі повідомлень про нібито "вбивство" чоловіка, в Управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ провели перевірку заходів оповіщення в Одесі та Одеській області. З'ясувалося, що жодної, навіть віддалено подібної події – не було.

Відео, яке поширюється в мережі як підтвердження інциденту, не дає змоги ідентифікувати осіб чи обставини події, а його походження – ворожий телеграм-канал. Далі ролик підхоплюють інші російські ресурси або проросійські канали,

– вказують у ЦПД.

Ба більше, у Центрі пишуть, що відео з'являється у мережі повторно із певною періодичністю. Кожного разу пропаганда подає його як "новий випадок".

Росіяни поширюють фейкове відео з ТЦК / фото Центру протидії дезінформації

У ЦПД наголошують, що це є класичним прикладом пропагандистського прийому "Велика брехня", спрямованого на дискредитацію мобілізаційних заходів в Україні.

До слова, нещодавно у Міноборони анонсували повну реформу ТЦК. Основною зміною буде те, що структура підпорядковуватиметься Міністерству оборони, а не Сухопутним силам, як це є зараз.