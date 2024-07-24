Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР завершило розслідування щодо військових

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі працівників поліції на Вінниччині.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань. Наразі обвинувальні акти направлено до суду.

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ДБР завершило розслідування щодо вбивства поліцейських на Вінниччині

Уночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини загинув 20-річний правоохоронець, а його колега дістав поранення.

Після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до двох знайомих військовослужбовців. Один з них до того ж самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Попри те, що всій країні було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти втікачам. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам,

– йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що 24 квітня 2024 року працівники ДБР затримали одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Він обвинувачується у самовільному залишення місця служби.

Відомо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Інший військовий обвинувачується у приховуванні злочину, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Раніше співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у дезертирстві двом військовослужбовцям, які були причетні до розстрілу. Вже зазначалося, що батько та син самовільно покинули військову частину в Одеській області, викравши при цьому табельний пістолет.