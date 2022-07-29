Випадкового влучання не могло бути, – Веніславський спростував цинічний фейк щодо Оленівки
Російські окупанти обстріляли колонію з полоненими українцями в Оленівці, що на Донеччині. Після цього анонімні телеграм-канали почали поширювати тезу, що ЗСУ могли отримати невірну інформацію й вдарити по колонії.
В членів комітету з питань національної безпеки і розвідки є вичерпна інформація про де, що та на яких локаціях розташовані місця утримання наших військовополонених. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат та член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України має достеменну інформацію про всі місця де тримаються наші військовополонені", – зазначив Веніславський.
Оці нісенітниці, які тиражують анонімні телеграм-канали, розраховані виключно на розпалюванні недовіри до органів влади,
– пояснив Федір Веніславський.
Він пояснив, що будь-які ракетні та артилерійські удари, які наносять наші ЗСУ, відбуваються в дуже тісній взаємодії з усім розвідувальним співтовариством. Випадкового влучання бути не могло. Закономірного – тим більше.
"Ми і наші військові чудово розуміємо, що є інформація від Головного управління розвідки про місця та локації розміщення наших військовополонених на всіх тимчасово окупованих територіях і на території росії. Ми все чудово знаємо", – додав Веніславський.
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Що відомо про вбивство полонених в Оленівці
- У міноборони росії заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. Й звинуватили в цьому ЗСУ.
- Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на криваву провокацію росії у тимчасово окупованій Оленівці на своїй сторінці у телеграмі й по пунктах розібрав жахливу трагедію.
- Масове вбивство полонених в окупованій Оленівці схоже до підриву будівель колонії зсередини. Ймовірно, це зробили, щоб приховати вбивства полонених українців, яких там утримували. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він підкреслив, що таку думку висловив не він, а фахівці, які досліджували оприлюднені матеріали з місця.